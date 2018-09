Muore un uomo di 50 anni, gravissima una ragazza nello schianto terribile a Sanluri. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri sono intervenuti questo pomeriggio per un brutto incidente stradale sulla strada statale 197 tra Sanluri e Sardara, La squadra ha estratto dalle lamiere due persone di cui una deceduta e un altra in codice rosso trasportata con elisoccorso al presidio ospedaliero Brotzu. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale per i rilievi. La ragazza ferita è in gravi condizioni.

Ultima modifica: 1 settembre 2018