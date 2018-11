Muore in Olanda una giovane cagliaritana di 33 anni: Alice, travolta e uccisa sulle strisce da un ubriaco

“E’ deceduta oggi in un incidente stradale mia nipote Alice Dessì, la figlia piccola di mio fratello Maurizio”. Muore in Olanda una giovane cagliaritana di 33 anni: travolta e uccisa sulle strisce dall’auto guidata da un ubriaco. Una tragedia sconvolgente quella avvenuta a Goes, nei Paesi Bassi. Per la ragazza non c’è stato niente da fare: la sua famiglia si era trasferita in Olanda quando lei era appena diventata maggiorenne. L’investitore, 19 anni, è stato arrestato dopo che l’alcoltest ha dato esito positivo. La notizia è stata pubblicata anche dal sito nazionale Fanpage, che ha pubblicato questa doppia foto dell’incidente e della ragazza di origine sarda.

