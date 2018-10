Movida a Cagliari, pugno di ferro dei vigili: sanzionato un locale a Stampace, maxi multa

Ancora controlli notturni della Polizia Municipale nei quartieri cittadini dove è più presente la movida cagliaritana. Nella notte tra venerdì e sabato i controlli di polizia amministrativa sono stati svolti in collaborazione con la Polizia di Stato e si sono concentrati in alcuni locali del quartiere Stampace. In uno di questi locali sono state riscontrate e contestate diverse violazioni che comporteranno per il titolare sanzioni per diverse migliaia di euro e la segnalazione al Servizio delle attività produttive del comune di Cagliari per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività.

Nella notte tra sabato e domenica, il personale della Municipale ha invece controllato diverse attività del quartiere Marina, nelle Scalette Santa Chiara e le occupazioni nella piazza Yenne. Diversi gli esercizi in regola; nelle Scalette Santa Chiara, invece, un’attività avesse ricevuto un provvedimento dirigenziale di sospensione della concessione all’occupazione del suolo pubblico per una precedente sanzioni emessa dalla Municipale, posizionava tavolini e sedie. Controllate anche alcune bancarelle nella piazza Yenne ed un ambulante è stato sanzionato per l’occupazione abusiva. Diverse anche le violazioni accertate e sanzionate per soste irregolari nella piazza Yenne. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane secondo una precisa programmazione predisposta dal Comando del Corpo

Ultima modifica: 30 ottobre 2018