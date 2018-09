Movida a Cagliari, maxi controlli della Municipale: scattano le multe contro i “tavolini selvaggi”

Proseguono i controlli della Polizia Municipale negli esercizi pubblici presenti nei quartieri cittadini dove è maggiore la presenza movida cagliaritana. Il servizio svolto sino alle 4 della notte appena trascorsa, ha impegnato il personale della Municipale nel controllo di dieci attività commerciali dei quartieri Marina e Stampace ed al ripetuto controllo nella piazza S. Sepolcro dove si è avuta notizia che i frequentatori sono soliti abbandonare rifiuti vari. Da questi ultimi controlli nella piazza non sono emerse situazioni per le quali effettuare sanzionamenti mentre nelle dieci verifiche di esercizi gli agenti hanno accertato e verbalizzato per un esercente una occupazione del suolo pubblico eccedente a quella prevista in concessione, mentre per un altro l’occupazione del suolo pubblico con sedie, tavolini e ombrelloni, era completamente assente. I due sono stati sanzionati e dovranno pagare 169.00 € e scatterà per loro una segnalazione agli uffici comunali. I controlli proseguiranno, e non solo nelle ore notturne, e comprenderanno anche tutti gli altri quartieri di Cagliari.

Ultima modifica: 1 settembre 2018