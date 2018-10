Mostra al T Hotel: AttraVerso-Le meraviglie di Alice

THotel, 25 ottobre – 30 novembre 2018

A cura di Marco Nateri, Tramare, TArt

Da un idea di Federica Abozzi

Inaugurazione: giovedì 25 ottobre ore 19, T Hotel Cagliari

AttraVerso

Le meraviglie di Alice

“Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è,

perchè tutto sarebbe come non è, e viceversa!Ciò che è, non sarebbe e ciò che

non è, sarebbe!” “Alice nel Paese delle meraviglie” – Lewis Carroll

Con coraggio, follia, pazzia, raccontare le meraviglie di quella bambina chiamata Alice, quella creazione del reverendo e matematico Charles Lutwige Dogson, in arte Lewis Carroll. Presentare le meraviglie di quel viaggio e stupirsi ancora e sempre.

Raccontare attraverso opere d’arte il sogno, la fanciullezza, il doppio, la riflessione come in uno specchio deformato e, attraversandolo, vederne un’immagine confusa e a tratti pacificante… questo il percorso dell’esposizione.

Quella caduta cui è sottoposta la nostra protagonista è una caduta nell’inconscio che ricorda la sensazione del cadere che si ha durante il sonno – sogno e che porta a risvegliarsi bruscamente.

Ecco sfilare davanti ai nostri occhi come in un sogno, immagini che attraversano il nostro tempo, che cercano di raccontare una favola contemporanea a tratti crudele e a tratti dolce, non un mondo popolato da regine, conigli e cappellai…

Si ringraziano:

Cosimo Brunetti – Giorgio Casu – Barbara Lachi – Ayumi Makita – Tonino Mattu – Gianluca Melis – Veronica Muntoni – Marilena Pitturru – Nicola Straniero – Tramare & Anonimo

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 23.

Ingresso libero.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018