Moses Concas sorprende ancora una volta i cagliaritani, con un concerto-esibizione a sorpresa in piazza Costituzione, proprio nella sera della vigilia di Natale. “Armato” di tutta la sua strumentazione si è esibito per circa un’ora, ricevendo molti applausi da parte delle persone che, sfidando il vento e il caos (che poi non c’è stato) della “corsa” all’ultimo regalo, hanno deciso di fare un pit stop proprio davanti al bastione di Saint Remy.

E lui, Moses Concas, ha saputo “riscaldarli” a dovere, con una lunga esibizione decisamente ritmata.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018