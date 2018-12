Giovanni Niola, classe 1995 è morto oggi in un incidente stradale sulla 125. Biker molto conosciuto, era nato a Cagliari, ma viveva a Dolianova e lavorava in un’officina ad Assemini. “Ciao Giovi riposa in pace…buon viaggio angelo”, scrive un amico nella bacheca facebook del giovane.

Ultima modifica: 29 dicembre 2018