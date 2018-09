Morte improvvisa di una giovane imprenditrice, sgomento a Oristano

Una comunità sconvolta quella di Oristano per l’ improvvisa morte di Maura Medde, imprenditrice di 34 anni, colta da un malore domenica notte. Forse un infarto. La donna era molto conosciuta, gestiva insieme al marito Gianni Usai, il locale Beach Bar a Torre Grande. E’ stata ritrovata senza vita proprio dal marito nella loro casa a Oristano. Vista la giovane età della donna, la Procura, secondo quanto riporta oggi La Nuova Sardegna, ha disposto l’autopsia. Un atto dovuto per capire se soffrisse di qualche patologia e fugare quindi ogni dubbio sulla morte della ragazza. Su facebook messaggi di cordoglio delle tante persone che la conoscevano. Come lo zio Roberto che pubblicando una foto del cielo e la luna scrive un messaggio commovente “Questo non è un tramonto, ma il sorgere della luna. La dedico alla mia nipotina Maura Medde che troppo presto ha lasciato questa vita. È voglio associare la luna a lei. Sorella luna, grande, immensa, luminosa che dall’alto illumina la notte dando coraggio a coloro che si incamminano nel buio. Cosi era lei….bella, bianca, altissima con un sorriso difficile da dimenticare. Che la terra ti sia lieve Mauretta.”

Ultima modifica: 26 settembre 2018