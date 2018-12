Morte di Astori, indagato il medico cagliaritano Francesco Stagno per omicidio colposo. Il giocatore si poteva salvare con una diagnosi più tempestiva? Questo il dubbio degli inquirenti. Francesco Stagno è un medico molto conosciuto e stimato a Cagliari, dirigente dell’Asl, specializzato proprio in Medicina Sportiva. Al centro delle indagini le firme sull’idoneità sportiva del calciatore. Secondo quanto è emerso, nel luglio del 2016 e nello stesso mese del 2017 sarebbe stata evidenziata l’evidenza di extrasistole ventricolari. E nel referto del tracciato del 2017, risulterebbe sottolineata un’extrasistolia a due morfologie. La Procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori,nei riguardi di due medici che risultano indagati per il reato di omicidio colposo. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di due professionisti che lavorano in strutture pubbliche incaricate di certificare l’idoneità sportiva, una con sede a Firenze e l’altra con sede a Cagliari.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018