Morte del 16enne William Corona sulla SS 554, indagato un tassista

Incidente sulla SS 554, un tassista iscritto nel registro degli indagati.

Si tratta di Marcellino Ortu, 59 anni, iscritto¬†nel registro degli indagati dal pm Danilo Tronci – stando a quanto riporta l’Ansa in mattinata odierna – in seguito al tragico sinistro stradale in cui perse la vita William Corona, 16 anni.

Il tassista si trovava infatti alla guida della sua Mercedes, all’alba del 25 luglio scorso, quando si era scontrato con la Fiat Panda condotta da due ragazzi. L’urto violento aveva causato la morte del 16enne il giorno dopo al Policlinico di Monserrato.

Stando alle prime ipotesi – riporta sempre l’Ansa – alle origini dell’incidente ci sarebbe stato un semaforo rosso non rispettato dalla Panda, ma il magistrato ha deciso di affidare una consulenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

F.G.

Ultima modifica: 11 settembre 2018