Morire a 21 anni, nella curva maledetta di Serdiana: le lacrime della Sardegna per Barbara Locci, la ragazza vittima del tragico incidente di questa notte. Una tragedia assurda, l’ennesima che vede coinvolti dei giovanissimi: viaggiavano senza cinture, assicurano i primi rilievi. Lei, la bellissima Barbara Locci, era la passeggera della Ford Focus e ha avuto la peggio mentre due sue amiche sono rimaste ferite, una (A.C.) è in codice rosso. Era nata il 15 ottobre di 21 anni fa, Barbara. Una vita davanti, un venerdì sera con le amiche, un fine serata che si trasforma in tragedia.

E’ morta sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per Barbara Locci, la 21enne cagliaritana, che viaggiava a bordo della Ford Focus che questa notte a Serdiana, in via Cimitero, si è schiantata contro un albero. L’amica, che guidava, Angelica Corda, è invece ricoverata all’ospedale Brotzu, non in gravi condizioni. La giovane è stata sottoposta agli esami dell’alcol test. Un drammatico incidente accaduto forse per l’alta velocità, ma la dinamica è ancora da chiarire. Quel che è certo è che Barbara, che aveva compiuto 21 anni solo il 15 ottobre, non c’è più. E ci resta il suo sguardo triste, in questa foto della ragazza su Fb, che rende ancora più drammatica questa giornata.

Ultima modifica: 27 ottobre 2018