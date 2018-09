Moria di pesci a Santa Gilla: liquami sui canali segnalati da un escursionista

Moria di pesci a Santa Gilla. Lungo uno dei percorsi natura nella laguna di Santa Gilla, nei pressi della stazione ferroviaria di Elmas, questa mattina sono stati avvistati numerosi pesci agonizzanti. Ad accorgersi dell’accaduto, un escursionista¬† verso le 7 del mattino che ha segnalato il fatto al Corpo Forestale della Sardegna con una mail. Lui ha segnalato alla forestale questi liquami che si riversano oltre il ponticello dove ci sono i pesci morti. Alcuni erano agonizzanti. Non gli hanno risposto, forse perch√© √® domenica, e non ho la pi√Ļ pallida idea se siano morti per questo motivo. La foto con la mano √® dove ci sono i pesci morti.

Ultima modifica: 16 settembre 2018