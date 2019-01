Morgongiori, domani a Cagliari la presentazione del modello virtuale del tempio “Sa Scaba ‘e Cresia”

Martedì 8 gennaio 2019, alle ore 10,30 nella sala conferenze al piano terra del T Hotel a Cagliari, si terrà la conferenza stampa di presentazione del modello virtuale in 3D del tempio ipogeico “Sa Scaba ‘e Cresia” dedicato al culto dell’acqua, risalente al periodo nuragico, sito a Morgongiori in provincia di Oristano, che verrà svelato in una esclusiva anteprima nazionale dal nuovo programma televisivo di Roberto Giacobbo: Freedom – Oltre il Confine in programmazione su Rete 4.

Saranno presenti il sindaco di Morgongiori, Renzo Ibba, il giornalista Roberto Giacobbo, i rappresentanti della Soprintendenza dei Beni Culturali di Cagliari e Oristano.

Ultima modifica: 7 gennaio 2019