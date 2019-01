Monserrato, strade come mulattiere a Su Tremini: “Da trent’anni conviviamo con le buche”

Strade come mulattiere, sterrate e piene di buche. E’ la difficile convivenza dei residenti di località su Tremini a Monserrato, che lanciano un appello sul nostro giornale: “Chiediamo al Comune la possibilità di passare almeno un rullo per risistemarla – afferma Carmelo Foddis, che si è recato personalmente in municipio a segnalare la problematica. Se disgraziatamente se nel nostro quartiere dovesse arrivare un ambulanza sarebbero guai. Qui ci abitano 150 famiglie.”