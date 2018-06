Monserrato: la Regione scioglie il consiglio comunale. Nominato il commissario

La Giunta regionale, riunita nel pomeriggio a Villa Devoto sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, ha commissariato il Comune di Monserrato in seguito alla mancata approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come stabilito dal decreto assessoriale del 28 maggio 2018. L’Esecutivo Pigliaru ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune: su proposta dell’assessore Cristiano Erriu, la scelta è caduta su Ettore Gasperini, ex dirigente della Regione.

Ultima modifica: 21 giugno 2018