Monserrato, proposta di matrimonio in corsia: l’infermiere Alessio conquista il “sì” della sua Elisabetta

Ha fatto realizzare una tutina tutta bianca per la loro figlioletta nata da pochi giorni, con una frase che non lascia di certo spazio a interpretazioni: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”. Così Alessio Corciulo, infermiere al Policlinico di Monserrato, ha chiesto alla sua Elisabetta, anche lei infermiera, di sposarla. Una promessa di amore eterno “fotografata” da una loro collega, con l’immagine che è stata poi postata nella pagina ufficiale di Facebook dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Una proposta di matrimonio davvero particolare e speciale, quella avvenuta proprio nel reparto di Ostetricia.

Non è certo la prima volta che accade un fatto simile nella corsia di un ospedale, ma è sempre una bella notizia da dare. Così, in pochi giorni, arrivano a tre le proposte di matrimonio pubbliche: dopo il flash mob in via Roma a Cagliari e durante “Saboris Antigus” a Guasila , ecco quella avvenuta al Policlinico di Monserrato.