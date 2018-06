Monserrato nel caos dopo il ko di Locci. Argiolas: “La mia assenza? Giustificata”

Polemica aperta a Monserrato dopo la caduta del sindaco Locci. Il paese rischia un lungo commissariamento. Intanto il consigliere Mario Argiolas precisa a Cagliari Online: “Il giorno 18 maggio alle ore 13,38 dall’Ufficio di Presidenza, via sms, √® stata inviata una comunicazione a tutti i consiglieri comunicando la convocazione del consiglio nei giorni 29,30,31 maggio e 1 giugno. Il sottoscritto alle ore 13,48 esattamente¬† 10 minuti dopo, ha risposto sempre per iscritto, ¬†utilizzando il medesimo strumento di comunicazione ufficiale, che il 1 giugno sarebbe stato fuori Sardegna per impegni istituzionali in ambiti diversi da quelli comunali.

Come noto all’ex Presedente del consiglio Piergiogio Massidda e allo stesso ex Sindaco Tomaso Locci, il mio ruolo istituzionale in un ambito differente da quello comunale, mi vede spesso impegnato a rappresentare ¬†la Sardegna in campo Nazionale, cos√¨ come √® stato il 1 giugno.

Quando un consigliere preannuncia la sua motivata assenza per una certa data, solitamente il Presidente del consiglio si adopera per consentire a tutti di poter partecipare, spostando i lavori per quella giornata, ma questa volta ciò non è accaduto.

Se l’ex Sindaco Tomaso Locci e l’ex Presidente del consiglio Piergiorgio Massidda non hanno dialogato tra loro non √® certo un problema di Mario Argiolas, ma far passare la preannunciata impossibilit√† alla partecipazione ai lavori di consiglio, peraltro trasmessa tempestivamente e per iscritto, come assenza ingiustificata, non √® ammissibile e ci√≤ richiede una doverosa ricostruzione dei fatti.

Ad ogni modo, onde fugare ogni dubbio, ¬†il movimento ¬†“Monserrato la tua citt√†” ¬†in occasione ¬†della discussione del bilancio ¬†non faceva pi√Ļ parte della coalizione che ha sostenuto Tomaso Locci, ma era all’opposizione.

Il sottoscritto, in qualit√† di capogruppo, ¬†avrebbe quindi votato contro il bilancio.¬† Posizione questa ben chiara a tutti”.

Ultima modifica: 2 giugno 2018