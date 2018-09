Monserrato, lo scheletro di un gattino in strada da febbraio: “PerchÃ¨ nessuno lo rimuove?”

Volevo farvi sapere, che a Monserrato, in Via dell’Argine, precisamente dentro la rotondina c’è il corpo di un gattino, ovviamente morto, ormai diventato scheletro da mesi e mesi (febbraio) e nessuno si è interessato di toglierlo via. L’hanno solo spostato dalla strada quando è stato ucciso dopo di che è rimasto lì, non voglio immaginare la tristezza se lo vedesse un bambino. Purtroppo si vede e si capisce cosa è, io passo ogni giorno da li e puntualmente rabbrividisco… grazie.

Aurora

Ultima modifica: 10 settembre 2018