di Paolo Rapeanu

L’inverno √® arrivato anche a Monserrato, ed √® decisamente pungente e freddo soprattutto per una coppia. Sono sposati da decenni Angelo Locci (63 anni) e Graziella Murtas (56). Lui il lavoro l’ha perso da anni, lei guadagna 500 euro al mese lavando le scale. Da sabato scorso la loro casa √® un’automobile, parcheggiata davanti al Comune di Monserrato, la loro citt√† natale. “L’amministrazione comunale non ci sta pi√Ļ aiutando, eppure siamo in questa situazione da tre anni. Siamo nella graduatoria per una casa popolare dal 2005, ma per noi non c’√® manco una stanza”, spiegano, all’unisono, i due. “Non vogliamo nulla gratis, ma solo che vengano garantiti i nostri diritti, come prevede la Costituzione”.

Un’esistenza molto travagliata, quella della coppia. Locci ha perso il lavoro anni fa, “facevo il pittore edile. √ą frustrante vivere dentro un’automobile, per fare i nostri bisogni dobbiamo nasconderci nelle strade”, dice, con pi√Ļ di una punta di vergogna, l’uomo. “Abbiamo una figlia, ma anche lei √® disoccupata e vive da una nostra parente”, aggiunge la moglie. La coppia, attraverso Cagliari Online, lancia un sos: “Siamo disposti a fare qualunque lavoro, non possiamo continuare a vivere cos√¨”. E lasciano un numero di telefono: +39.348.3639911

Ultima modifica: 6 novembre 2018