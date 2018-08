Monserrato, la città delle voragini: guardate la maxi buca di via San Gottardo, a due passi dalla stazione e in un punto nevralgico del traffico monserratino. Nel centro commissariato senza giunta comunale, resta una costante: le strade disseminate di buche e trappole per le migliaia di automobilisti che ogni giorno le attraversano. la foto che vedete è stata scattata dal nostro lettore Matteo.

Ultima modifica: 30 agosto 2018