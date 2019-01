Monserrato ha finalmente il nuovo piano del commercio e dei mercati: “Mantenute le promesse”

Monserrato ha finalmente il nuovo piano del commercio su aree pubbliche e il regolamento delle fiere e delle sagre: “Mantenuta la promessa ai cittadini”, esulta l’ex vicesindaca Maristella Lecca dopo il via libera dell’amministrazione comunale ora commissariata, ma per un progetto voluto fortemente dalla giunta uscente. Ed è proprio Maristella Lecca a presentare e commentare la notizia importante per i monserratini: “E’’ con grande gioia e soddisfazione che ho appreso dell’approvazione del piano e regolamento del commercio su aree pubbliche fortemente voluto da me e dal sindaco Tomaso Locci- spiega Lecca- piano frutto della stretta collaborazione dei settori Suap e Attività Produttive e del settore Polizia Locale dei quali sono stata l’Assessore competente durante tutto il mandato del sindaco Locci. Piano realizzato in meno di due anni di amministrazione per la redazione del quale gli uffici si sono avvalsi della collaborazione con una società esterna Il piano del commercio in area pubblica ha come obbiettivo la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su area pubblica , i mercatini, in modo da valorizzare l’offerta commerciale nel territorio e soprattutto la VOSTRA valorizzazione , la valorizzazione di VOI lavoratori coinvolti in prima persona nel settore commerciale che soffre ma che rimane sempre vivo grazie al VOSTRO impegno. Cosa abbiamo fatto in via preliminare? Ricognizione dei posteggi esistenti , dei posteggi fuori mercato e dei posteggi per fiere , sagre e feste Individuazione di nuove aree da destinarsi in occasioni di manifestazioni e individuazione di nuovi posteggi fuori mercato”

Ecco i dettagli del piano del commercio a Monserrato. COSA CAMBIERA’ PER GLI OPERATORI DEL SETTORE? Mercatino del Sabato ( Piazza Gennargentu) 1. Nuova disposizione dei posteggi che saranno collocati dall’inizio alla fine di Via Monte Albo su un unico lato e che proseguiranno tutti intorno alla piazza Gennargentu, questo per favorire un maggiore spazio sia per gli operatori e per gli utenti e per garantire il passaggio dei mezzi di Soccorso qualora ce ne fosse necessità, una disposizione che tiene conto delle diverse dimensioni dei posteggi di 24, 35 e 40 mq; 2. Incremento del numero dei posteggi che passeranno da 37 a 41, sono stati aggiunti 4 posteggi da assegnare al settore Antichi Mestieri perché è sempre stata intenzione di questa amministrazione la valorizzazione dell’Artigianato e degli Antichi Mestieri , AUMENTANDO I POSTI DI LAVORO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE. Mercatino del sabato Campagna Amica (giardinetti di Via del Redentore ) 1. Il nuovo assetto della disposizioni dei posteggi in via del Redentore è già in vigore dal 2018 nella parte superiore dei Giardinetti , a seguito di una mia proposta condivisa con il Sindaco e gli operatori del mercato al fine di una maggiore comodità degli stessi e dei clienti del mercatino, che ha portato come conseguenza una discreta decongestione del traffico di fronte alla scuole Monumento ai Caduti dove era precedentemente ubicato. 2. Incremento del numero dei posteggi da 16 a 20, sono stati aggiunti 4 posteggi con un AUMENTO DEI POSTI DI LAVORO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE. Mercatino del Giovedì ( Via dell’Argine ) 1. Nuova disposizione dei posteggi che tiene conto delle superfici dei posteggi di 24 mq, che rimarranno invariate, e dell’incremento dei posteggi di 35 mq che passeranno a 42 mq con un aumento di 7 mq si spazio. 2. Incremento del numero dei posteggi che passeranno da 75 a 82 con ben 7 posteggi in più per le seguenti categorie merceologiche : 5 posteggi settore enogastronomico e Street Food , 1 posteggio settore Artigianato Artistico, 1 posteggio Antichi Mestieri perché è sempre stata intenzione dell’amministrazione Locci la valorizzazione dell’Artigianato e degli Antichi Mestieri , AUMENTANDO I POSTI DI LAVORO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE. Posteggi Fuori Mercato 1. Incremento del numero dei posteggi fuori mercato da 5 a 14 sono stati aggiunti ben 9 posteggi nuovi AUMENTANDO I POSTI DI LAVORO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE, tutti del settore alimentare e collocati nelle zone della città che ne erano sprovvisti in  Via san Gottardo angolo via Venanzio Fortunato  Via Zuddas tra via Giustiniano e via Vitruvio  Area parcheggi via Capo Comino  Via San Girolamo Emiliani  Via Antonino Pio fronte Mistral Bar  Via Caracalla angolo Via degli Astri  Via dell’Argine presso Parco Magico Nel piano del Commercio su Aree Pubbliche sono state allegate anche le piantine dei mercatini che potranno essere allestiti durante le festività religiose e le sagre e feste tradizionali, importante e prezioso patrimonio culturale della tradizione della nostra Monserrato, patrimonio da valorizzare a da tutelare.

Ultima modifica: 12 gennaio 2019