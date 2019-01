Dramma della solitudine a Monserrato: un uomo trovato morto in casa

Un uomo, classe 1968, è stato trovato morto oggi nella propria abitazione a Monserrato in via San Gavino. In serata l’intervento dei carabinieri, in ausilio alla polizia municipale locale, penetrati nell’appartamento anche grazie all’aiuto dei vigili del fuoco.

Nella casa è stato rinvenuto il cadavere di un 51enne (i parenti che non lo sentivano da tempo hanno lanciato l’allarme) malato da tempo. Nell’abitazione i militari non hanno trovato nulla che facesse pensare a una morte violenta e, pertanto, non hanno avvertito l’autorità giudiziaria.

Ultima modifica: 17 gennaio 2019