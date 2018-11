Eccola qui, l’ultima beffa – almeno in ordine cronologico – per Angelo Locci (63 anni) e Graziella Murtas (56). La coppia, sposata da decenni, da dieci giorni vive dentro la loro automobile, parcheggiata proprio “vista” Comune di Monserrato, nella via San Lorenzo. Un lavoro che non c’è più per lui, 500 euro al mese per lei come impiegata in una ditta di pulizie, “ma non posso più andare al lavoro, sto vivendo in condizioni disumane”. I tentativi con le assistenti sociali, la coppia, dicono di averli fatti. “Sino alla doccia fredda, arrivata proprio qualche ora fa. Un’assistente sociale ci ha infatti detto che c’è una casetta piccola per noi, ma prima deve essere ristrutturata e devono svolgere una serie di lavori”, racconta, a Cagliari Online, la donna.

Risultato? “Prima di almeno tre mesi non sarà agibile, e ci è stato anche detto che non c’è nessuna soluzione alternativa. Trascorreremo tante altre settimane accampati dentro l’automobile, sarà un Natale davvero triste per me e mio marito. Non riusciamo ancora a capire come sia possibile che, dopo essere stati aiutati negli ultimi tre anni, all’improvviso non ci sia più la possibilità di soccorrerci. Siamo esseri umani, non bestie. Chi può offrire qualunque lavoro a mio marito è il benvenuto o la benvenuta, il nostro numero di telefono è +39.348.3639911 .

