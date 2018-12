Monserrato, blitz dei ladri in una via del Redentore deserta: “Mi hanno svaligiato il bar”, racconta su Fb il proprietario Riccardo Palmas. La sua denuncia fa discutere per l’allarme sicurezza a Monserrato: “Salve stanotte mi hanno aperto il bar carasau&co in via del redentore… hanno portato via anche il contenitore delle monete con dentro chiavi piccole e sopratutto memory card della cassa fiscale… se qualcuno le trovasse per strada è pregato di farmele avere…”.

Ultima modifica: 26 dicembre 2018