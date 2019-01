Monastir, terremoto in giunta: la sindaca Murru caccia Marotto

Terremoto politico a Monastir. La Sindaca Luisa Murru ha comunicato l’ingresso in giunta del nuovo assessore all’ambiente Giovanni Battista Cabras e l’attribuzione della delega al Bilancio al consigliere Marco Angius.

“Apprendiamo con interesse il rimpasto della giunta, che concretizza la mancanza di fiducia nei confronti dell’ex Assessore al Bilancio Alessio Marotto”, scrivono in un comunicato Modesto Fenu, Giuseppe Cinus, Giovanni Battista Loi e Silvia Cinus (del gruppo consiliare Monastir il paese che vorrei). “accogliamo con piacere il ritiro della delega al bilancio all’ex assessore Marotto, il cui operato politico da parte nostra è totalmente bocciato. Le poche idee, la mancanza di concertazione e di dialogo e il suo agire in solitudine hanno determinato un clima teso e di rottura tra le rappresentanze politiche del paese che non ha certo favorito l’auspicabile dialogo, con gravi ripercussioni sulla nostra comunità. Ci auguriamo che questo gesto possa rappresentare l’inizio di una stagione di dialogo e distensione fra i diversi gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, ognuno secondo il proprio ruolo. Siamo fiduciosi di un proseguo della consiliatura sereno e proficuo, durante il quale prevalga l’interesse dei Monastiresi. Da parte nostra continueremo a non far mancare il nostro contributo di idee”.

Ultima modifica: 11 gennaio 2019