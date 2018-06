Monastir, Mercedes a folle velocitÃ  sperona coppia di anziani: “Correva a 200 all’ora”

di Valeria Putzolu

Grave incidente al km 22, presso Monastir, della 131 in direzione verso Cagliari. Verso le 16.30 una coppia di anziani di Nurri è stata superata e speronata a FOLLE VELOCITÀ da un Mercedes bianco classe B. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e gli anziani sono già stati portati in ospedale. Il conducente della Mercedes ha inutilmente tentato la fuga e ha minacciato i testimoni con estrema arroganza. La sua velocità non doveva essere inferiore ai 200 km orari.

Ultima modifica: 17 giugno 2018