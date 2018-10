Monastir, incidente sulla 131 con due feriti: soccorsa anche una donna incinta

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari all’altezza di Monastir sulla Strada Statale 131 al km 22,300 circa, per un incidente stradale, due le autovetture coinvolte, con due degli occupati feriti lievemente, di cui una donna in stato di gravidanza, presi in cura dagli Operatori Sanitari inviati dal 118.

La squadra VVF inviata dalla Sala operativa del 115 è tempestivamente intervenuta per soccorrere gli occupanti congiuntamente insieme ai medici del 118, successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la sede stradale.