Monastir, incidente stradale sulla 131: due feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questa mattina, attorno¬† alle 11:15, sulla strada statale 131 all’altezza del Km 19, nel comune di Monastir, per un incidente stradale dove √® rimasta coinvolta un’autovettura. Due i feriti che sono stati soccorsi insieme agli operatori del 118.

La strada √® stata tempestivamente interdetta per le operazioni di soccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e l’Anas. In corso gli accertamenti e i controlli da parte delle autorit√† competenti, per risalire alle cause dell’incidente.

Ultima modifica: 4 gennaio 2019