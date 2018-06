Pomeriggio di fuoco a Molentargius: i vigili e un elicottero domano il vasto rogo

Nuovo colpo al cuore del parco Molentargius a Quartu, dove un vasto incendio √® divampato nel pomeriggio. Le fiamme che hanno interessato sterpaglie e canneti, alimentate dal vento, si sono propagate tra il parco e via¬† don Giorgi. Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco coordinate dalla sala operativa 115 che hanno domato le fiamme prima che potessero raggiungere alcune abitazioni. L’area √® stata messa in sicurezza e si √® proceduto alla¬† bonifica. Gli operatori¬† sono intervenuti con tre automezzi. Sul posto ha operato anche un elicottero della flotta Regionale e diversi volontari. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 22 giugno 2018