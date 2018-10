Modena, 23 invitati alla festa del bimbo autistico: non si presenta nessuno

Un episodio tristissimo che spezza il cuore. Una madre, che abita in una città in provincia di Modena, organizza la festa di compleanno per i 4 anni del suo bambino, affetto da autismo. Ma dei 23 invitati non si presenta nessuno. A denunciarlo è stata lei stessa sui social: “Non abbiamo chiesto regali, solo una donazione all’associazione. Non capisco il perché di questa discriminazione verso di me e di conseguenza verso mio figlio” .

Tantissime sono state le manifestazioni di solidarietà nei confronti della donna e del suo piccolo sui social. E’ arrivata poi anche una bellissima sorpresa: sono stati invitati al Kids Festival di Milano dove ieri, domenica, il bimbo ha avuto una festa di compleanno speciale, con regali e candeline sulla torta e decine di bambini a festeggiare con lui.

