Mistero fitto a Narbolia, 76enne esce di casa in camicia da notte e scompare

Regna ancora il mistero sulla scomparsa di Brigitte Pazdernik, 76enne di origine tedesca ma da anni residente a Narbolia, in provincia di Oristano. Il caso è finito anche alla ribalta nazionale, grazie al programma tv di Rai 3 “Chi L’Ha Visto?”. Della donna, pensionata, si sono perse le tracce la sera del 10 ottobre scorso quando, stando anche a quanto riportato sul sito internet della trasmissione che si occupa di casi di persone scomparse, sarebbe uscita di casa indossando solo una camicia da notte di colore chiaro e scalza. Avrebbe varcato la porta del suo appartamento verso alle 23:30, senza avvertire nessuno.

Non si sarebbe portata dietro nessun oggetto, lasciando a casa gli occhiali, l’apparecchio acustico, i documenti e il telefonino. La Pazdernik ha necessità di assumere farmaci per una terapia che deve seguire ogni giorno. Intanto, proprio nelle ultime ore è trapelata la notizia che sul caso della scomparsa della 76enne si stiano muovendo gli agenti della questura di Oristano, che vogliono vederci chiaro su alcuni aspetti, motivo per il quale è stata aperta un’indagine.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018