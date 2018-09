Misterioso boato nella notte in Sardegna: una meteora attraversa i cieli dell’isola, “come una palla di fuoco”

Misterioso boato nella notte in Sardegna: una meteora attraversa i cieli dell’isola. Una grossa scia luminosa, come una palla di fuoco, è stata avvistata nei cieli sardi.

Il bolide è stato chiaramente notato dall’Emilia Romagna alla Campania, passando per Roma e per finire in Sardegna. “La palla infuocata- scrive il sito Inmeteo- si è mossa da est verso ovest ed è tramontata proprio sulla Sardegna dove è esplosa a quote relativamente basse (alcune decine di chilometri di altitudine). L’esplosione ha generato un forte boato chiaramente avvertito su gran parte della Sardegna settentrionale. Decine le segnalazioni provenienti dalla Gallura”.

Ultima modifica: 21 settembre 2018