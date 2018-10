Mississippi, l’aereo d’epoca è in panne: atterra in autostrada

Venerdì pomeriggio, la Highway 45 in Mississippi, è diventata una pista di atterraggio per un pilota, quando ha fatto atterrare il suo aereo d’epoca sulla superstrada, dopo avere rilevato un guasto al motore. Miracolosamente, il pilota ne è uscito completamente illeso dopo avere schivato macchine e cartelli. L’aereo è atterrato sul lato nord dell’autostrada alle 15:15 ora locale. L’aereo aveva lasciato l’aeroporto di Key Field della Meridian Aviation e si stava dirigendo verso le coste del Golfo, in Alabama, per un weekend. L’autostrada Highway 45, come sempre il venerdì pomeriggio, era molto trafficata di auto che si dirigevano verso la spiaggia, quando un aereo Navion, un monomotore costruito nel 1946, ha subito un improvviso calo di potenza del propulsore. Il pilota così ha optato per un atterraggio d’emergenza in autostrada, tra gli automobilisti attoniti alla vista di un aereo che atterrava sorvolando radente sulle loro auto. Una situazione decisamente inusuale. Fortunatamente, nessun veicolo, ha riportato danni e nessuno è rimasto ferito. Un episodio con un lieto epilogo. Tutto è bene quel che finisce bene, potremmo dire. Solitamente i piloti, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, effettuano tali manovre d’emergenza quando il volo è ‘possibile ma non consigliabile’ per ragioni diverse, come le pessime condizioni meteorologiche, perdita di carburante o avaria del motore. L’atterraggio in autostrada, comunque, ha scosso molti automobilisti. Alcuni hanno immortalato la scena coi loro smartphone, postando poi la foto sui social network. Un automobilista che ha assistito all’atterraggio dell’aereo in autostrada, ha postato un video su Facebook. L’utente dice: ‘Un aereo ha appena atterrato davanti a me. Crazyyy’. La Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato di avere aperto un’inchiesta sull’accaduto.

Ultima modifica: 7 ottobre 2018