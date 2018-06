Miss Italia, a Nuoro le prime selezioni

Continua l’edizione 2018 del prestigioso concorso di bellezza Miss Italia, organizzato in esclusiva regionale dalla Venus Dea.

Dopo diversi anni Miss Italia fa tappa a Nuoro con la prima selezione Miluna; ad ospitare questo evento sarĂ la gioielleria Rosas1945 di Via La Marmora a Nuoro.

L’inizio è previsto per le ore 18.00 La selezione di Miss Miluna, vedrà in passerella ben 20 miss provenienti dalle diverse località della Sardegna, tutte agguerrite e pronte per aggiudicarsi il titolo di Miss Miluna Nuoro e le altre 6 fasce che consentiranno loro di partecipare alla finale regionale che si terrà presso l’Aeroporto di Cagliari-Elmas il 24 di agosto.

Ospiti d’eccezione presenzieranno alla serata: Francesca Ena, vincitrice del titolo nazionale Miss Cinema Italia 2017 e Francesca Carrucciu Miss Sardegna 2017. Le uscite delle miss saranno intervallate dall’esibizione della cantante Francesca Lai e dal chitarrista Davide Guiso. Durante lo show le miss sfileranno in costume da bagno, con abiti realizzati dall’Istituto Moda Immagine di Nuoro, indossando i gioielli Miluna.

Una giuria tecnica giudicherĂ le 20 pretendenti al titolo. PresenterĂ la serata Angelica Lai.

Ultima modifica: 14 giugno 2018