Miss Italia, alle selezioni nuoresi conquista il 1^ posto la bella Eliana Pirastu di Sanluri

Dopo diversi anni Miss Italia ha fatto tappa a Nuoro con la prima selezione Miluna. Nonostante un inizio condizionato da una leggera pioggia, la serata è proseguita con la presentazione delle 15 Miss partecipanti provenienti dalle varie località dell’isola. Il numeroso pubblico ha potuto applaudire le miss in costume da bagno, in abiti eleganti realizzati dalle allieve della scuola dall’Istituto Moda Immagine di Nuoro e col body ufficiale del concorso.

Una giuria di esperti capitanata da Arjola Shuaipi, in qualità di Presidente, affiancata dalle splendide Miss Cinema Italia Francesca Ena e da Miss Sardegna Francesca Carrucciu, hanno votato le cinque finaliste della tappa: al primo posto Miss Miluna Eliana Pirastu, 25 anni di Sanluri, segue Miss Rocchetta Martina Olla, 19 anni di Cagliari, Miss Love’s Nature, Rosa Piras, 23 anni di Ittiriclassificata Maria Francesca Canu, 20 anni di Nuoro e Miss Interflora Jasmine Talloru, 24 anni di Elmas.

Parteciperanno di diritto alla finale regionale che si terrà all’Aeroporto di Cagliari il 24 di agosto.

Ultima modifica: 16 giugno 2018