Miracolo di Natale a Cagliari, illuminata la Basilica di Bonaria

Miracolo di Natale: illuminata la Basilica di Bonaria. In occasione delle festività, a partire dalla serata di ieri, è stata illuminata la facciata superiore della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. L’illuminazione resterà fino al 7 gennaio 2019: un dono fatto dall’amministratore delegato della società Kaos Lab Lorenzo Fasolo, alla città di Cagliari.

“La Basilica di Nostra Signora di Bonaria ha nuovamente una degna luce”, commenta padre Giovannino Tolu, parroco della Basilica, “non conosco ancora a fondo il donante, l’amico Lorenzo Fasolo, ma sto usufruendo della sua bontà d’animo. Questo regalo sarà una gioia per tutti i visitatori, turisti o cittadini, e renderà il cuore allegro per vivere il periodo del Santo Natale. Spesso non ci accorgiamo delle cose belle che il Signore ci offre: anche questo è un piccolo miracolo di Natale e dobbiamo manifestare gioia e gratitudine. Auguro a tutti pace e serenità”.

“Ho letto che quest’anno la Basilica non sarebbe stata illuminata e vederla buia per me ha rappresentato un dispiacere”, aggiunge Fasolo, “dopo 18 anni di vita in Sardegna mi sono sentito in dovere di restituire qualcosa alla città e all’isola intera. In 7 giorni di lavoro di tutto il nostro team siamo riusciti a fare quello che il poco tempo ci ha consentito di realizzare. Stiamo però organizzando per illuminare la Chiesa anche l’anno prossimo con un lavoro ancora più importante”.

en.ne.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018