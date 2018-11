Minaccia la madre con un coltello da cucina, con una mazza era pronto a sfondare la porta di casa

Minacciata con un coltello da cucina con una lama da 20 centimetri, riesce con un espediente a barricarsi in casa e sfuggire alla furia del figlio 40enne e chiamare la polizia. Il triste episodio di maltrattamenti in famiglia è avvenuto a Nuoro. Nei giorni scorso una donna ha chiamato il 113, richiedendo l’intervento della Polizia presso la propria abitazione riferendo che il figlio, da anni e con problemi psichici, sarebbe andato, per l’ennesima volta, in escandescenza per futili motivi.

L’uomo inizialmente si è dato alla fuga ma è stato prontamente rintracciato dalle Volanti, nascosto nei pressi della propria abitazione. Nel frattempo, si era procurato una grossa mazza, con il probabile scopo di sfondare la porta d’ingresso, ma grazie alla prontezza dei poliziotti è stato riportato alla calma e accompagnato in questura per poi essere denunciato.

Ultima modifica: 30 novembre 2018