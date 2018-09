Minaccia di togliersi la vita col gas in un palazzo a Monserrato: salvato dai carabinieri

Ha minacciato di togliersi la vita con il gas, è stato lui stesso, un pensionato di 70 anni, di Monserrato a chiamare i carabinieri per annunciare le sue intenzioni. Quando i militari della compagnia di Quartu sono arrivati alle 5:15 del mattino, in un palazzina di tre piani, sono riusciti a farsi aprire dall’uomo e fermarlo da quel terribile gesto. L’ambiente era già impregnato di gas, così hanno immediatamente aperto tutte le finestre. Il pensionato è stato portato via da un’equipe del 118 in stato confusionale ma cosciente. Non è grave, i carabinieri gli hanno salvato la vita.

