Milik beffa il Cagliari al novantesimo: il Napoli batte un grande Cagliari

Partita esaltante tra Cagliari e Napoli. Cinque occasioni da rete per la squadra di Ancelotti, ma una prova di determinazione assoluta degli uomini di Maran. E anche Farias di testa ha sfiorato il gol, con un Cagliari pericolosissimo più volte a metà ripresa. Pressing sontuoso dei rossoblù contro un Napoli presuntuoso che solo nella ripresa ha inserito Insigne lasciando dall’inizio in panchina anche Maertens e Callejon. Al novantesimo gol di Milik per la vittoria del Napoli.

