Migranti, sindaci si vestono da “profughi” per un flash mob sulla spiaggia di Santa Caterina

Una “simulazione” di sbarco per esprimere vicinanza ai profughi: tutti con il salvagente accanto a un gommone posizionato sulla riva della spiaggia di Santa Caterina. È stato questo l’evento più importante dell’iniziativa, avvenuta a Seneghe, dal titolo “Net Med, promozione delle solidarietà europea nelle piccole comunità ”. Nel calendario di incontri, tavole rotonde e dibattiti figurava anche la simulazione di un arrivo via mare, proprio per sensibilizzare su un tema che coinvolge anche la Sardegna. Presenti i primi cittadini di Praga ( Bosnia- Herzegovina, Manteigas (Portogallo) , Olesa de Bonesvalls (Spagna) e San Valentino, piccolo comune abruzzese. Presente sulla spiaggia, sia prima sia dopo per le foto ricordo di rito, anche Renato Soru.

Si avvicina quindi alla conclusione la nove giorni dedicata al progetto di sensibilizzazione sulle migrazioni in atto in tutto il mar Mediterraneo.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018