Migranti, naufragio davanti alle coste sarde: un morto, 3 algerini salvati. Si cercano i dispersi

“Un cadavere in mare Sardegna e dispersi”. La notizia nella pagina facebook di Mauro Pili, leader Unidos. Il viaggio di un barchino verso la Sardegna di un gruppo di algerini si è trasformato in tragedia”, al largo di Sant’Antioco, “tre migranti sono stati soccorsi, il cadavere di un giovane è stato ripescato in mare e si sospetta che in acqua ci siano ancora altri dispersi. Ricerche in mare da parte di Guardia costiera e Guardia di finanza, a terra carabinieri e polizia”.

Ultima modifica: 16 novembre 2018