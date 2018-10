Migranti, Maullu(FI): “Intervento governo su Algeria-Sardegna non Ã¨ piÃ¹ rimandabile”

“Il contrasto della rotta Algeria-Sardegna, dopo gli ultimi fatti di cronaca, non è più rimandabile. I flussi migratori non portano in Sardegna soltanto degli extracomunitari irregolari, ma anche coloro che erano stati espulsi dal territorio nazionale: è il caso dell’algerino irregolare arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cagliari, giunto in Sardegna nel week-end a bordo di uno dei numerosi barchini che continuano ad approdare in gran numero sulle coste dell’isola. Questi flussi migratori devono essere fermati, perché rappresentano una seria minaccia per la sicurezza della Sardegna. L’intervento del governo, da questo punto di vista, non è più rinviabile”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.

