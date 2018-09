Migranti, Maullu(FI): “Governo intervenga per bloccare rotta Algeria-Sardegna”

Maullu di Forza Italia va all’attacco: “Governo intervenga per bloccare rotta Algeria-Sardegna”. L’esponente nazionale forzista commenta così alla luce delle ultime vicende locali e nazionali: “Il lavoro svolto dal ministro Salvini in materia di migranti è davvero eccezionale, su questo non vi è alcun dubbio: basti pensare alle drastiche riduzioni delle partenze, degli arrivi, dei morti in mare. Ma in alcune zone del Paese, come le coste sarde del Sulcis, gli sbarchi di migranti continuano a verificarsi in maniera indisturbata, senza alcun genere di contrasto, con conseguenze nefaste per tutti quegli isolani che vivono a ridosso del litorale. I nordafricani, per la maggior parte provenienti dall’Algeria, giungono sulle coste sarde a bordo di barchini di fortuna, spesso in gruppi di venti o trenta persone, facendo perdere le proprie tracce negli istanti immediatamente successivi allo sbarco. Al ministro Salvini rivolgiamo un appello preciso: le coste sarde necessitano di maggiori controlli, di un generale potenziamento delle strutture finalizzate all’identificazione dei migranti, di un presidio navale costante, in maniera tale da bloccare definitivamente ogni arrivo. La Sardegna non può essere lasciata alla mercé dei flussi migratori, per cui bisogna intervenire subito”.

Ultima modifica: 8 settembre 2018