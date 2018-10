Migranti, la rabbia di Salvini: polizia francese avvistata mentre scarica profughi in Italia

Alta tensione tra Italia e Francia sui migranti. Un furgone della gendarmeria transalpina è stato avvistato dalla polizia italiana a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere alcuni uomini Рpresumibilmente migranti di origine africana Рin una zona boschiva poco prima del tunnel di Cesana Torinese, non lontano dal confine di Stato. La notizia arriva da fonti del Viminale, il fatto risale a venerdì scorso. Il mezzo è poi tornato oltre confine: è stata annotata la targa e sono in corso delle indagini. Il furgone è stato filmato dalla Digos mentre lasciava i presunti migranti africani che si poi sono incamminati nel bosco e hanno fatto perdere le loro tracce. La documentazione della Digos di Torino è stata inviata in procura a Torino.

FURIA SALVINI – Durissima la reazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Sono in attesa di sviluppi – dice – : non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia. Ma se qualcuno pensa davvero di usarci come il campo profughi d’Europa, violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso”. Perch√© “siamo pronti a difendere la dignit√† del nostro Paese a tutti i livelli”. E aggiunge: “Pretendiamo chiarezza, soprattutto da chi ci fa la predica ogni giorno, e non guarderemo in faccia a nessuno!”. Quindi conclude: “Invito il collega Moavero a chiedere chiarimenti all’ambasciatore”.

FARNESINA – La Farnesina informa di essersi immediatamente attivata con l’Ambasciatore di Francia in Italia per chiedere chiarimenti. Analogo passo formale, al fine di chiarire i termini precisi dell’accaduto, √® in corso da parte del nostro Ambasciatore a Parigi con le competenti autorit√† francesi. Appena stabilita la realt√† dei fatti, la Farnesina ne dar√† completa informazione pubblica.

VENTIMIGLIA – Sempre oggi, giunge notizia di quindici migranti, tra i quali un bambino di 11 anni, che hanno attraversato l’Italia settentrionale, dalla Slovenia fino alla Francia, stipati in un rimorchio per cavalli. I 14 siriani e un tunisino che viaggiavano stremati sul mezzo sono stati fermati a Ventimiglia dalla polizia stradale, che ha proceduto all’arresto di un tunisino per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

LA VICENDA – Atef Abboud, 31 anni, tunisino residente in Francia, √® stato fermato sabato scorso dalla polizia stradale per un normale controllo alla frontiera. Notando il suo nervosismo, gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti e hanno scoperto che nel rimorchio attaccato alla sua auto e destinato al trasporto di cavalli non c’erano animali ma migranti. Immediatamente i poliziotti hanno chiesto l’intervento di altre pattuglie e di un’ambulanza perch√© uno dei passeggeri, stremato dal viaggio disumano, aveva accusato un malore. Stando a quanto accertato fino ad ora, Abboud era partito dalla Bosnia ed Erzegovina. Avrebbe poi caricato i migranti al confine tra Italia e Slovenia stipandoli nel rimorchio. Ha attraversato il nord Italia per giungere a Ventimiglia con l’intenzione di proseguire in Francia. Oltre al mezzo su cui viaggiava, gli agenti hanno sequestrato al tunisino duemila euro in contanti, ritenuti provento dell’attivit√† illecita, e quattro telefoni cellulari, probabilmente utilizzati dall’arrestato per accordarsi con altri passeur.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018