Migranti, la nave Lifeline approderà a Malta e verrà sequestrata: Salvini divide i social

Nuova clamorosa svolta nel braccio di ferro sui migranti in Italia: la nave Lifeline approderà a Malta e verrà sequestrata. Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul suo profilo Fb: “E due! 👍Dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata.

Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no!”, questo il post di Salvini. Sui social network però impazza la polemica: in tanti, soprattutto gli esponenti e i simpatizzanti del centrosinistra, continuano a definire disumano il comportamento del leghista.

Ultima modifica: 26 giugno 2018