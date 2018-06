Migranti, Cappellacci come Salvini: “Stop alla rotta tra Sardegna e Algeria”

Dopo l’ennesimo sbarco di clandestini sulla rotta Algeria-Sardegna, Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione per chiedere che si faccia quello che il precedente Governo non ha realizzato: bloccare le partenze e proteggere le frontiere dello Stato italiano. “Nonostante le promesse – ricorda l’esponente azzurro-, con il PD al Governo gli sbarchi non solo non sono mai finiti, ma sono addirittura raddoppiati tra il 2016 e il 2017 e proseguono a pieno ritmo. Il direttore esecutivo di Frontex – ricorda il forzista- ha pubblicamente definito questo fenomeno come “una possibile minaccia per la sicurezza”, di fatto confermando le preoccupazioni già espresse da altre Istituzioni. Occorre stipulare subito un accordo efficace con l’Algeria sia per bloccare definitivamente la rotta sia per collaborare al fine di rendere effettivi i rimpatri. E’ necessario inoltre dare alle nostre Forze dell’Ordine mezzi adeguati per poter fronteggiare un fenomeno che va ad aggiungersi a tutte le altre azioni che vedono i nostri uomini e le nostre donne in divisa impegnati nel territorio. Su questo aspetti, al di là dei differenti ruoli tra maggioranza e opposizione, c’è tra le forze del centro-destra una consolidata identità di vedute. E’ necessario intervenire e – ha concluso Cappellacci- occorre farlo al più presto”.

Ultima modifica: 7 giugno 2018