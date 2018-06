di Paolo Rapeanu

Gli ultimi due ospiti sono Dawit e Mulugeta , arrivati grazie al progetto del corridoio umanitario della Caritas: “Sono ospitati nella nostra casa, vedremo come inserirli nella società italiana”, spiega padre Gianni Zampini, a capo della comunità saveriana di via Sulcis, parlando dei due ragazzi eritrei arrivati in città dopo essere rimasti in un maxi campo profughi in Etiopia: “Diamo ospitalità e alloggio, e poi anche inclusione sociale con il supporto della Caritas. Ho lavorato per tanti anni in mezzo ad altri poveri e culture, mi sono trovato bene. Bisogna realmente conoscere perché questa gente scappa dalla propria terra”, dice il saveriano, “sono giovani che vogliono costruirsi un futuro migliore, per loro sembra che l’Europa possa essere” il luogo adatto, “come cento anni fa per i sardi che andavano negli Stati Uniti e in Argentina a lavorare”.