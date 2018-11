Migranti, assalto al largo delle coste sarde: 12 algerini dispersi

Paura per un gruppo di algerini salpati da El Tarf. Sono 12 in tutto. Di loro non si hanno più notizie da mercoledì scorso. La Secondo una versione pubblicata sulla pagina facebook Haraga Dz ci sarebbe stata un’aggressione, forse dopo un guasto, ai danni dell’equipaggio di un imbarcazione, da parte dello scafista di un altro barchino in viaggio dall’Algeria alla sardegna a 60 km dalle coste sarde. Il malvivente, coltello in pugno, avrebbe minacciato i migranti dell’altro barchino, sottraendo loro il motore e lasciandoli in balia delle onde. Di questa barca, e dell’equipaggio, si sarebbero perse le tracce. Tra loro ci sarebbe anche una donna.

L’annuncio nella pagina facebook : “Stiamo cercando dei ragazzi che sono partiti con il gommone da Annaba (Algeria) verso Sardegna giovedì 08 novembre scorso e il loro gommone si e fermato a 60 km dalla Sardegna”.

en.ne.

Ultima modifica: 12 novembre 2018