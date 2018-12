di Paolo Rapeanu

Una tratta lunghissima, che partiva dall’Algeria e terminava nelle piazze dello spaccio cagliaritano, ma anche italiano ed europeo. Ci sono due arresti per l’operazione “Arruga”, iniziata nel dicembre 2014 e terminata quattro anni dopo, portata avanti dai carabinieri della compagnia di Carbonia. I militari sono riusciti a svelare l’esistenza “di una tratta di extracomunitari clandestini” che, giunti in Sardegna venivano gestiti e sfruttati da una organizzazione criminale. La tratta Hannaba-Sulcis era “organizzata” da Yacine Messadi, nato nel 1973 in Algeria e residente a Cagliari. Era lui, stando alle indagini svolte, a organizzare i viaggi dei migranti: acquista va motore e barca, pagava gli scafisti e teneva i contatti con i familiari dei profughi. Con il “trucco”: Messadi suggeriva di dire ai profughi che erano minorenni. Una volta giunti al Cas di Cagliari, poi, scappavano e finivano nei “giri” dello spaccio di droga.

Fiumi di hascisc spacciati alla Marina, anche utilizzando pusher minorenni (tra cui i due figli di Messadi). In manette anche Nidham Hammouda, tunisino del 1986 e residente a Selargius, che si occupava del rifornimento della droga. “I due spadroneggiavano alla Marina, la comunit√† musulmana temeva molto Messadi perch√© era molto osservante dei dettami dell’Islam”, spiega il capitano della compagnia di Carbonia Lucia Dilio, “per Messadi, oltre alle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a minorenni, associazione a delinquere e sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si √® configurato anche il reato di detenzione di banconote contraffatte, √® infatti riuscito a far arrivare a Cagliari, da Napoli, 5mila euro di banconote false. Abbiamo sequestrato anche cinquanta chili di hascisc, trenta a Messadi e venti a Nidham”.

10 dicembre 2018