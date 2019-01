Microchippatura cani, a Sant’Antioco ritorna l’appuntamento mensile con il “Chip Day”

A Sant’Antioco ritorna l’appuntamento mensile con il “Chip day”: ogni primo martedì del mese, in via Rinascita 21/b, a partire dalle 10.00, sarà possibile effettuare in maniera totalmente gratuita la procedura di inserimento del microchip nei cani di proprietà. L’attività riprende grazie a un accordo raggiunto tra l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco, il S.I.A.P.Z. della ASSL di Carbonia e l’Argez Onlus, Volontari animalisti. Si inizia martedì 5 febbraio: i veterinari della ASSL saranno presenti nella sede di Sant’Antioco, in via Rinascita, a disposizione di coloro che, volendosi adeguare alla normativa vigente, intendono inserire il microchip nel proprio cane. L’innesto sottopelle del microchip e la relativa registrazione all’anagrafe canina, infatti, rappresentano un sistema identificativo obbligatorio per legge, da effettuare in tutti i cani di affezione a prescindere da razza, taglia e sesso. Per procedere con l’iscrizione all’anagrafe canina basterà recarsi nella sede Argez di via Rinascita, con il proprio cane (che deve avere compiuto i due mesi di età), la carta di identità in corso di validità e la tessera sanitaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione al numero: 329.0992122.

Il chip sotto pelle permette l’immediata identificazione del cane e del proprietario, in caso di smarrimento, che verrà contattato dal personale preposto in ottemperanza delle norme relative alla privacy. Il microchip, inoltre, rappresenta un ulteriore elemento di contrasto al fenomeno del randagismo

Ultima modifica: 15 gennaio 2019